Desde entonces, el recién estrenado matrimonio no ha parado de recorrer el mundo. En una de sus últimas apariciones públicas, ha sido precisamente la hermana de Ana Boyer la que ha desvelado que, efectivamente, visitar diferentes lugares con su marido es uno de los secretos del éxito de su relación: " Después de tu luna de miel, todo parece que va a ir para abajo . Y al final hemos ido de una cosa con la otra con la otra, y nos íbamos pellizcando, pero nos está saliendo así de bien el verano".

Si por algo se caracteriza Tamara Falcó es por su naturalidad. La hija de la reina de corazones nunca ha tenido reparo de contar según qué cosas de su vida privada. Cada vez que reaparece ante los focos, la Marquesa de Griñón siempre deja titulares y, en esta útima ocasión, no podía ser menos.

Ante el estreno de 'Got Talent', la hermana de Enrique Iglesias ha hecho un balance de su matrimonio con Íñigo. Ante un comienzo de relación complicado, Tamara ha dicho que su relación solo podía ir a mejor. Además, ha desvelado que una de las cosas que más le gustan de su marido es que le saca de su "zona de confort" aunque en ocasiones ella pataleé. "He tenido unas experiencias increíbles como han sido estos viajes y hago cosas de aventura que nunca habría hecho ", ha dicho.

Además, ha desvelado un secreto de su vida privada con el empresario madrileño: "Me encanta despertarme abrazada por las mañanas. Es una gozada, pese a lo que diga mi fisio que es malísimo para el cuello me da igual. La verdad es que me gusta mi vida con él".