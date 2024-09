Tamara Falcó habla de sus desencuentros con Íñigo Onieva durante las vacaciones

Después de unas vacaciones que parecían destinadas al descanso y la desconexión, Tamara Falcó volvió anoche al programa de Pablo Motos dónde reveló algunas de las quejas que ha tenido sobre su marido, Iñigo Onieva, durante estos meses de verano . Así como también ha reflexionado sobre que algunas parejas necesitan tener su espacio para no llegar a discusiones, mientras que otras no tienen la necesidad de separarse.

La marquesa de Griñón confesaba anoche que cuando pasa mucho tiempo junto a Iñigo o como ha sido el caso, se van de vacaciones, llega a desesperarse con algunos de los comportamientos de su marido . “Yo, cuando voy a pasear, voy a mirar los árboles, los pájaros, tranquilamente... Y resulta que él va a entrenar. Una vez me dijo, ‘Pero, ¿quiere mover el …?’”, ha confesado la colaboradora. De la misma manera, ha contado que la planificación de estos mismos paseos ha provocado algún que otro desencuentro entre la pareja. La hija de Isabel Preysler ha admitido que a ella le gusta saber los planes con antelación para prepararse bien , tomarse una taza de café o planear dónde ir. “Yo necesito saberlo una hora antes”, ha contado Falcó, algo que su marido no parece entender.

Pablo Motos contó anoche el caso de una pareja en el que la mujer animaba a su marido a base de gritos durante los entrenamientos. Una concepto que Falcó no parecía compartir : “Yo no motivo así. Yo quiero que me motiven” , ha reconocido. Es entonces cuando ha lanzado otra queja sobre Onieva. “A veces voy a entrenar con el entrenador de Íñigo y él [Onieva] me corrige. Me dice cómo tengo que hacer las sentadillas. Y le digo, '¡pero bueno!'" ha revelado.