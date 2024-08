El libro que ha conquistado a Tamara Falcó este verano: inspirador y con visión de futuro

En la sinopsis del libro, vemos que el autor habla con bastante contundencia sobre la posibilidad de que sus lectores se conviertan en los próximos Bill Gates, Larry Page o Sergey Brin. En su caso, Peter Thiel considera que "no crearán un motor de búsqueda". Al igual que "el próximo Mark Zuckerberg no inventará una red social". De ese modo, deja muy claro que si vas a copiar o inspirarte en ellos "es que no has aprendido nada".