Sin embargo el detalle que más ha llamado la atención ha sido la manga larga, diseñada de forma abullonada y con un elástico al final que la ajusta a la muñeca. Y es que teniendo en cuenta la ola de calor que asola nuestro país la comunidad de la aristócrata no se ha resistido a hacerle saber que esas mangas son excesivas -aunque en realidad no sabemos si ella se encuentra en España-. "No comprendo el porqué de ese atuendo, por favor, si fuera un vestidito de gasa, seda, lino, no sé y unos tirantes", o "Madre mía estoy sudando solo verla", han sido los comentarios más comunes, pero también los ha habido más ingeniosos que han tirado de ironía: "Bien tapadita que hace fresco en Madrid".