Fue entonces cuando la socialité comenzó a hablar públicamente de Fertilitas , el mencionado tratamiento. En esencia, un proceso "laborioso pero muy bonito", en sus propias palabras, con el que estudiar y monitorizar el ciclo de fertilidad, su salud reproductiva y ginecológica. Por entonces, Falcó aseguraba que era una opción que requería de mucho tiempo pero que, por lo de pronto, prefería agotar las posibilidades de un embarazo natural antes de explorar otras vías. El pasado mes de mayo, confirmaba que seguía siendo fiel al método, y que ambos estaban "deseando" ser padres , pese a reconocer que esto podría no llegar a ocurrir.

Y en las últimas horas hemos sabido que ha habido un cambio en los planes de maternidad de la jueza de 'Got Talent España', que ha decidido dar un giro a las ideas que inicialmente tenía sobre formar una familia. De ello ha hablado en la fiesta por el cincuenta aniversario de Pedro del Hierro, firma a la que está estrechamente ligada. En declaraciones a Europa Press, Falcó se ha sincerado en profundidad con respecto a su primer año de matrimonio con Íñigo, haciendo balance del mismo. Y también ha hablado largo y tendido sobre un eventual embarazo .

Como ha explicado, Tamara ha decidido tomarse un tiempo durante este verano , de cara a abordar el proceso que sigue con Fertilitas de una forma más tranquila. "Ahora me estoy tomando un tiempito y viendo una forma más holística de hacer las cosas ", ha explicado a la citada agencia, asegurando que los temas de fertilidad son "muy exhaustivos" para la mujer. "Hay teorías que dicen que cuando te relajas, es cuando viene, así que me estoy cuidando , haciendo deporte y cuidando mi microbiota", ha explicado con respecto a sus planes maternales.

Además, ha abordado abiertamente la cuestión de si le importa o no que le pregunten sobre este tema. La hija de Carlos Falcó reconoce que no se agobia por ello ya que es "el siguiente paso dentro de una pareja", en sus propias palabras. No obstante, ha confesado haberse molestado cuando se ha especulado con un posible embarazo mientras que, en realidad, estaba llevando a cabo una dieta.