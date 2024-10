Charlamos con Liliana Torres, directora de Mamífera, una cinta que narra el deseo de una mujer de no ser madre y contra lo que se tiene que enfrentar

Todo contado desde un punto de vista positivo que rompe con muchos de los prejuicios que tenemos asimilados sobre 'las no-madres'

La maternidad, para el tema complejo que es, se ha representado de manera muy sencilla en el cine. Las madres han sido la mayoría de las veces personajes secundarios, heroínas que cumplían su función sin quejarse ni mostrar contradicciones. Si esto se representaba estereotipado, mejor no comentar la no maternidad: "mujeres amargadas, las malas de las películas, las que odian a los niños". Algo que se debe, según la directora de cine Liliana Torres, a que han sido representadas bajo una mirada masculina.

En los últimos tiempos esto está cambiando y cada vez más películas dirigidas por mujeres muestran dobleces, miedos, inseguridades… es decir, se ciñen más a la realidad. Pero de lo que aún faltan muchos referentes, tanto que la propia Liliana Torres no encontró cuando se puso a investigar sobre su película, fue de mujeres que no quisieran tener hijos y que este fuera un tema central. 'Mamífera', su nueva cinta, viene a llenar un poco este vacío y a mostrar la no-maternidad desde un ángulo positivo. Porque es una elección tan válida como serlo, aunque la sociedad nos mande mensajes contrarios todo el tiempo. En Divinity hablamos con la directora aprovechando que su película ha entrado en el catálogo de Filmin.

Si con la maternidad real se está empezando a hacer cine ahora, ¿qué pasa con la no-maternidad elegida?

Tanto sobre la maternidad como sobre la no-maternidad no se ha hecho mucho cine. Lo que sí que hemos tenido son personajes normalmente secundarios, que representaban esas figuras estereotipadas desde una versión bastante masculina de lo que representa la maternidad o qué tipo de mujeres son esas que no tienen hijos. Es decir, mujeres amargadas, que no les gustan los niños, etc.

Esto tiene que ver con que hasta hace poco no ha habido casi mujeres que pudieran explicar su punto de vista sobre dos temas que nos incumben tantísimo. Y por eso estamos ciegas de referentes. De hecho, antes de la escritura de 'Mamífera' estuve haciendo una investigación sobre películas en las que aparecieran mujeres que no quisieran tener hijos y que fuera un tema central, y no encontré ninguna.

Dices que cuando se ha mostrado esa no-maternidad, ha sido siempre desde la óptica de 'las malas' de la película. ¿Cómo lo ves tú?

Siempre han sido mujeres con algún defecto interno, trauma o maldad. Para mí y muchas autoras, la no-maternidad ha sido una disidencia del modelo tradicional. Es un poco la idea de: ¿Qué va a hacer esa mujer sin hijos? Como si no tuviéramos derecho a salir de una esfera, a querer estar en otros sitios o incluso a no hacer nada si no queremos ser madres. Parece que nuestra vida se justifica con un hijo. Yo creo que, aunque ahora hay mujeres (y famosas) que lo tratan de forma más abierta, sigue creando una controversia social. Algo que se debe a que desafía el modelo social que se nos vende que se está desmontando poco a poco. Una mujer que no quiere tener hijos no encaja ahí.

Sin embargo, poner en duda la otra parte, la maternidad, sí que nos chirría. Nos cuesta entender que una madre no quiera a su hijo

Se nos ha vendido mucho la idea de que la maternidad es un instinto, pero es una construcción cultural. Es una condición de posibilidad biológica. Si fuera un instinto estaríamos pariendo cada dos años porque no podríamos evitarlo, no habría habido infanticidios en la historia, no seríamos capaces de hacer una planificación familiar, etc. Los instintos forman parte de otra área del cerebro y tienen que ver con cosas mucho más primarias. Pero al intentar igualarlo con el instinto, nos han obligado prácticamente a ser madres. Y a las que no queríamos, se nos ha dicho que podríamos ser defectuosas. Por eso que haya dudas, que se cuestione o que se valore, hace ver a la mujer de una forma antinatural.

Esa maternidad que chirría la muestras en la película, pero a través de la madre

Esta es una arista muy interesante dentro de la maternidad. El tener hijos y adorarlos, pero arrepentirse. El haber querido otra vida. Hablar de ello parece casi un delito. Pienso que es humano y natural tomar una decisión como ser madre y vivirlo en contradicción. La madre de la protagonista fantasea con la decisión que nunca tomó. Ella lo fue por imposición, por ello lo que ella tiene no es un arrepentimiento, pero sí el no haber tenido la posibilidad de escoger. Creo que está bien poder explicar todas las consecuencias de la maternidad.

Parece que nuestra vida se justifica con un hijo

La protagonista lo tiene muy claro, pero se le pone en duda desde las instituciones y sus conocidos

Eso es un poco un reflejo de mi vida. Yo he tenido claro desde pequeña que no quería ser madre, pero ese tema iba surgiendo siempre y se me cuestionaba. Lo que me ha llevado a darme cuenta que es porque no encajo en el modelo social. Te ven como el estereotipo de mujer que no le gusta cuidar, por eso a mi protagonista le gusta cuidar; que es amargada, no como la protagonista; etc. Todo esto es lo que he intentado reflejar en 'Mamífera'. Nos faltan referentes positivos. No tenemos que ser 'antinaturales', ni sufrir este cuestionamiento constante.

La protagonista tiene un trabajo que le gusta, pareja, es adulta… más o menos una vida plena. Al final tienes que poner sobre la mesa que no quiere ser madre no por otras cuestiones, sino porque quiere de verdad

Exacto. Hemos tenido que demostrar que puedes ser una persona normal y feliz sin tener hijos. Quizá no nos demos cuenta, porque vivimos en una sociedad con estos paradigmas mentales, pero de alguna forma tenemos que ir desmontándolos. Un camino que será largo, porque si la maternidad es un deseo, debemos tener todos los mismos derechos.

En la película, la protagonista se pone a prueba para ver si quiere o no ser madre de verdad

Ella se pone a prueba porque, al igual que la maternidad no debería ser un dogma, la no-maternidad tampoco debería serlo. Me parece sano hablarlo, preguntar, cuestionarlo. Incluso no hay nada malo en cambiar de opinión. Para mí está bien que ella abra este camino. Además de que me servía para mostrar cómo nuestro entorno contempla la maternidad como algo universal. Te das cuenta de que estamos rodeados de esos mensajes y no nos damos cuenta porque están supernormalizados.

Nos faltan referentes positivos de mujeres que no quieren ser madres. No tenemos que sufrir este cuestionamiento constante

Su pareja quiere tenerlo, pero ella lo tiene claro. ¿Por qué mostrar ese contrapeso?

Porque quería reflejar que el deseo de no-maternidad es tan radicalmente importante como ser madre. Si no lo deseas, es una decisión que llega hasta la pareja. Y si la otra persona quiere, no hay opción de cambiarlo. Lo hice con el fin de mostrar lo profunda que puede ser esa decisión. Y también me interesaba hablar del deseo de paternidad. Se tiene la sensación de que a los hombres les llega la paternidad a través de la maternidad. Pero en mi cinta es él mismo quien se lo platea.