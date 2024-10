Lali Espósito: “Lo que peor llevo son las noticias falsas sobre mí, y hay muchísimas"

Hablamos con ella sobre sus proyectos, inquietudes y algún que otro sueño por cumplir

La artista presenta su nuevo sencillo, ‘Fanático’, un adelanto de su próximo disco que verá la luz en 2025

Lali Espósito presenta a su nuevo novio: así es Pedro Rosemblat, el comunicador que hace humor político

“En la vida, las casualidades y la suerte existen, pero lo que marca la diferencia es el trabajo”. Así de contundente empieza mi charla con Mariana, o como se hace llamar en la industria, Lali. Un fenómeno de masas dentro y fuera de su Argentina natal que, lejos de dar la imagen de la ‘megaestrella’ de la tele y la música, no puede ser más sencilla. Nuestra conversación comienza cuando le pregunto sobre sus inicios, porque tal y como ha contado en varias ocasiones, todo se debió a una equivocación -de lo más acertada- en un casting. Y desde ahí, cuando apenas contaba con diez años, no ha parado. “Me gusta aprender de todo lo que hago y creo que en todas las disciplinas en las que trabajo, aunque diferentes, se retroalimentan la una de la otra. No podría vivir sin la música, pero tampoco sin ponerme delante de una cámara”, me cuenta. Y no es de extrañar que tenga esa actitud en la que parar no está permitido, pues cuando hablas con Lali ves rápidamente que irradia energía.

Empezaste tu carrera ‘de casualidad’ al equivocarte de casting cuando eras una niña. ¿Crees en el destino y la suerte?

En mi caso fue una suerte total. Pero he aprendido que las cosas hay que currárselas. También creo que hay momentos donde influye eso de estar en el ‘aquí y ahora’ perfecto y que sin eso no se hubiera dado así, no se hubiesen dado esas cosas. Así que, sí que puedo afirmar que creo en los golpes de suerte. Pero eso sí, para poder sostenerlos hay que trabajárselo mucho.

Actriz de la pequeña y gran pantalla, cantante… Una artista de pies a cabeza, pero ¿con qué faceta te quedas?

¡Con todas! Soy libra y me cuesta elegir mucho (ríe). Creo que cada expresión artística es muy distinta… No puedo comparar la interpretación con la música. Hay puntos en común porque una actuación musical requiere de una performance y meterse en un personaje. Aunque la música sea muy identitaria, muy real, y vaya con la personalidad de uno, tiene mucho de actuación; por ejemplo cuando quieres generar una emoción en tu público. Por eso digo que lo más interesante me parece bien la fusión entre los dos mundos.

Acabas de estrenar ‘Fanático’, el adelanto de tu nuevo álbum, ¿qué encontrarán tus fans en este disco?

Es un disco que me tiene muy entusiasmada porque siento que es valiente. Desde en su sonido hasta en las cosas que digo en las canciones. Está siendo un proceso creativo muy interesante donde yo puedo sacar algo mío muy nuevo, y a la vez algo que siempre estuvo, que siempre fui. Probar en esta ocasión un sonido más roquero no es algo ajeno a mí, pues es lo que yo escucho en la vida, lo que yo soy y lo que me ha salido de forma natural en el estudio. Creo que soy mucho más madura y me han pasado cosas que quiero contar, habiendo cruzado la barrera de los treinta, y me parece que por eso mismo se convierte en un álbum más interesante e intenso.

¿En qué te inspiras para escribir tus letras?

Digamos que ahora mismo, a la hora de componer, pienso en lo siguiente. ¿Qué tienes para decir? En una época en la que todo parece para ayer. ¿Qué puedo hacer para que quede en el tiempo y podamos salir de esta época tan autómata en la que parece que vivimos? Quiero dar respuesta a eso cuando escribo.

Vives expuesta en redes sociales. ¿Eres de las que leen los comentarios y críticas?

Creo que uno no puede vivir encerrado en ese tipo de ‘mood’, y enfadarte también cada vez que lees una ‘fake news’ tuya. Si me tomase todo tan a pecho entonces no podría vivir. No pongo el foco ahí, creo que tengo una hermosa herramienta para ello, y es la música, y me parece que la potencia que tiene una canción para expresar lo que uno quiere, es brutal. En tiempos donde es complejo tener una mirada, una opinión. Esta época nos invita a ser valientes con nosotros mismos y decir lo que realmente pensamos. Yo no estoy buscando que me quieran esas personas que, por algún motivo, me critican, sino que busco ser amable conmigo y ser íntegra, y ese cambio de paradigma de no buscar agradar, hace que no te molesten tanto las críticas. Lo que peor llevo es leer las noticias falsas que dicen sobre uno mismo, y es una época en la que hay muchísimas.

Con la legión de fans que tienes… ¿qué haces para que la fama no se te suba a la cabeza?

A mí me ha salvado la cabeza la búsqueda de los amores reales: tus amigos, la familia… Ser esa que siempre fuiste. Tener el foco puesto en ese entorno te mantiene mucho más sano del universo de la fama. En este caso la intuición también es muy importante.

Estás felizmente enamorada. ¿Cuáles crees que son las claves para que una relación funcione a pesar de la distancia y los compromisos profesionales?

¡No tengo ni idea! Lo que a mí me funciona es decirse todo el tiempo la verdad y comprender que el amor no es una coas estática, se está modificando día a día. El amor es una decisión y es como si fueras moldeándolo, y mientras quieras seguir trabajando en eso, seguirá funcionando. Creo también que a lo largo de la vida he aprendido de los vínculos que he tenido y te puedo decir que cuando uno quiere algo con esa persona, encuentra el tiempo y la manera de conseguirlo.

En tus redes se ve que te cuidas. ¿Cómo es tu rutina de belleza en el día a día?

Tengo un grave problema con el agua, ¡me cuesta mucho beberla! (ríe). Soy muy relajada en el ámbito de la belleza y no hago cosas que no me surge de forma natural hacer. Creo que cada una vamos encontrando las cosas que nos hacen vernos guapas y sentirnos bien. En los últimos tiempos he ido diferenciando la belleza del bienestar y para mí por ejemplo, entrenar no es solo verme mejor, sino también rendir más en mis shows, sentirme más activa, comer mejor… Por ejemplo, siempre me limpio la cara y me gusta hacerme rutinas en la piel que me hagan sentir bien en lugar de seguir el ‘tip’ de belleza que más se lleve en ese momento.

Has trabajado con diferentes artistas de maquillaje para asistir a las galas y alfombras rojas, ¿algún truco que hayas aprendido de ellos y te guste aplicar por tu cuenta?

La base de maquillaje (uso muy poca, y solo en los puntos donde me hace realmente falta) la mezclo con la crema hidratante. De este modo creo que se crea algo mucho más natural y bonito, con un glow muy favorecedor. Cuando empecé a hacer editoriales de moda vi que me lo hacían y empecé a llevarlo a cabo yo también y me encanta.

¿Entrenas? ¿Eres más de cardio o de pesas?

No me gusta nada entrenar, aunque he de reconocer que cuando me pongo, lo doy todo. Hago entrenamiento de resistencia y en época de giras, me prepara mucho para eso con mucho cardio. Como si mezclara el baile con un entrenamiento funcional.

¿Te consideras una ‘fashion victim’?

¡Para nada! A nivel moda, solo me preocupo con lo que tiene que ver con mis shows o la estética de mis videoclips… generar tendencia desde lo músical sí que es algo a lo que presto atención, pero en mi vida soy una persona de chándal.

¿Cuál es tu look ideal cuando quieres ir perfecta y no complicarte?

Soy bastante clásica, suelo ir con pantalones de cuero, jeans, camisetas básicas blancas… Como exagero tanto en la música, en la vida prefiero ir más sencilla. Así que mi look perfecto podría decir que serían unos pantalones de cuero negros y una camiseta de tirantes blanca.

¿Vestido, falda o jeans?

¡Jeans!

¿Zapatillas o tacones?

Zapatillas siempre, o botines.

Una tendencia que juraste no llevar y a la que has sucumbido

La exageración de los 2000.

Los 8 secretos de Lali Espósito

1. Si no hubieras sido artista, ¿a qué te habrías dedicado?

Hubiera estudiado psicología.

2. Tu día perfecto es…

Un día en el estudio grabando. Esos siempre son buenos días.

3. Tu lugar favorito para escaparte y desconectar

Cualquier lugar con playa.

4. El último capricho que te has dado

Estuve de viaje hace poco y había un restaurante en el que servían una pasta con un estofado de pulpo, y puedo decirte que hice ese viaje casi exclusivamente por eso (ríe).

5. Un consejo a Lali de tu adolescencia

Suena muy cliché, pero en esa época nadie sabe muy bien quién es, así que le diría que no intente parecerse a nadie.

6. ¿Cómo te ves en 10 años?

Espero que espléndida (ríe) y me gustaría seguir siendo consecuente con lo que pienso y con lo que soy, y estar siempre cómoda en ese lugar. Tanto a nivel artístico como personal. Me gustaría seguir como ahora, pero en una versión más evolucionada.

7. Tu referente

En la música admiro mucho a Lady Gaga ya que es una artista muy completa y muy fiel a ella misma. Y en la vida creo que sería mi madre.

8. Un sueño por cumplir