La carta de Victor Elías a su madre, Meli del Valle, que fallecía hace tres años: "Hoy me he levantado queriendo comer contigo"

Sin embargo, una de las invitadas que más sorpresa causó a su llegada fue Rosy de Palma, que desveló que iba en representación de la madre del novio que fallecía en julio del 2022. La actriz dijo que quiere mucho a Elías y que estaba "feliz" de que se casara con una mujer "que le quiere tanto" . Aunque muchos se sorprendieron que Rossy de Palma fuera una de las asistentes por no conocer el vínculo que la unía con el actor, ella misma ha explicado a las cámaras de Europa Press que estaba en la boda "representando" a la madre de Víctor, "que es la que no puede estar". "Era muy amiga, como una hermana. Meli del Valle" , contaba.

"En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial. Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados. Ojalá todos viviéramos y resistiríamos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas. Papá cuida de ella allí arriba y quereros cómo lo hacíais aquí. Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido. Te quiero", escribía el actual marido de Ana Guerra.