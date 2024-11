Ha sido la propia pareja la que ha confirmado el nacimiento a través de sus redes sociales con un escueto mensaje en el que han desvelado que han sido padres de un niño. El sexo era hasta ahora una incógnita puesto que la pareja no había querido saberlo durante el embarazo. "No lo sabemos. Tengo a mi hijo Jack y luego a las dos niñas, así que no lo sabemos. Esperamos", dijo durante una entrevista en 'Today' en la que también aseguró que tenía un presentimiento pero que prefería no decirlo.