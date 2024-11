Margot Robbie ya es madre de su primer hijo junto a su marido, Tom Ackerley

Así lo han desvelado ‘Daily Mail’ y ‘People’, los medios que han confirmado el nacimiento del primer hijo de Margot y Tom, el cual se habría producido el pasado 17 de octubre aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido de forma pública, unos días después de que Ackerley apareciese en los alrededores del domicilio en el que vive junto a su mujer en Venice, en Los Ángeles, con pañales y otros utensilios de cara a los primeros días de vida del menor.

Por el momento se desconoce el nombre del niño , quien llegaba al mundo unas semanas antes de lo previsto según han informado las revistas, y sus padres tampoco se han pronunciado al respecto por lo que no se han difundido más detalles sobre la nueva etapa que el clan familiar está viviendo.

Hace once años, Margot y Tom se conocieron en el set de grabación de 'Suite Francesa', película en la que ella interpretó a uno de los personajes principales, Celine, mientras que él trabajaba como ayudante de dirección. Aunque en un primer momento ninguno de los dos apostó por dar un paso más en el vínculo de amistad que habían construido, el paso del tiempo vio nacer su historia de amor tal y como la intérprete confesó a Vogue: "Yo era la soltera por excelencia y la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Y entonces esto llegó sigilosamente. Con Tom fuimos amigos por mucho tiempo y yo siempre estuve enamorada de él. Pensaba: ‘Nunca me querrá'. Pero un día dije: ‘No seas estúpida, dile que te gusta”, explicó.