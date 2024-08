Meghan Markle fue calígrafa y Hugh Jackman, payaso: el pasado profesional de los famosos

Son auténticas estrellas gracias al cine y la música o incluso por sus vínculos con la realeza pero tienen un pasado bien distinto. Aunque estamos acostumbrados a verles deslumbrantes y llevan tantos años de carrera que parece que su vida siempre ha sido así, algunos de los rostros más populares del momento no nacieron bajo el brillo de los focos y antes de desfilar por las alfombras rojas de medio mundo tenían profesiones muy dispares (e incluso raras). Sí. Antes de pasar a formar parte del 'star system' y alcanzar el éxito y la popularidad, algunos de los famosos más reconocidos, aunque no te lo creas, eran como el común de los mortales y tenían una existencia de lo más mundana.

Incluso una Royal tiene un pasado absolutamente sorprendente que nos ha dejado sin palabras. Nos referimos a Meghan Markle . Pero no a su pasado de actriz . Qué si bien es curioso es ya conocido por todos. Nos estamos refiriendo a su pasado como calígrafa . Sí, como lo lees. La nuera del rey Carlos III se dedicaba al arte de las letras. Al parecer, Meghan tiene una letra tan bonita que durante algún tiempo hacía las cartas que enviaba Dolce & Gabbana para las celebridades. Además, daba clases de caligrafía, envoltura de regalo y encuadernación libros al mismo tiempo que creaba invitaciones de boda.

Ha dado vida a dos de los personajes más míticos de Hollywood, pero antes de ser Han Solo e Indiana Jones, Harrison Ford fue carpintero. Eran finales de los 60 y principios de los 70 cuando el actor, que aprendió de forma autodidacta, empezó a dedicarse a este oficio. ¡Y no le fue mal! El actor demostró gran destreza y comenzó a recibir encargos gracias a las recomendaciones de sus clientes.

Aunque consiguió su primer papel en cine a la edad de 19 años, antes de esa primera oportunidad Johnny Depp tuvo que buscarse la vida y encontró un trabajo en el que le vinieron muy bien sus dotes como actor. El exitoso actor comenzó a trabajar como vendedor telefónico de bolígrafos. Un trabajo en el que tuvo que actuar para poder convencer a sus clientes potenciales para que compraran sus productos. Y no se le dio nada mal. El actor consiguió cerrar una gran venta, pero se sentía avergonzado y culpable por forzar a la gente a comprar cosas que no necesitaban que acabó convenciendo al comprador para que no siguiera adelante. Tras este empleo también probó suerte con la mecánica, pero la experiencia tampoco resultó satisfactoria.