Thais Blume ya es mamá. La actriz y su pareja, Gabriel de la Rosa, cantante del grupo Shinova, que anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común el pasado mes de junio , ya han dado la bienvenida a su bebé. Aunque siguiendo su discreción habitual no han querido dar demasiados datos sobre el nacimiento, ha sido la propia intérprete la que el pasado 22 de octubre anunciaba a través de sus redes sociales la buena noticia.

A través de une escueto mensaje, la inolvidable Cris de 'Sin tetas no hay paraíso' ha compartido con todos sus seguidores el nacimiento de su primer hijo, al que ha dado la bienvenida tanto en vasco (el cantante, aunque nació en Tenerife, ha vivido desde los seis años en Bizkaia), catalán (la actriz es de Barcelona) y español y aunque no ha querido desvelar el nombre sí que ha dado las iniciales. "Ongi etorri/ Benvingut/ Bienvenido, JM" , ha comenzado diciendo.

Thais Blume y su pareja no han publicado ninguna imagen de su bebé y han anunciado la noticia del nacimiento con la inolvidable imagen de la presentación del pequeño Simba al pueblo en 'El rey león'. "No subimos foto porque no nos ha dado permiso", ha escrito la intérprete, que sí ha querido compartir que su felicidad y sus emociones en estos primeros días convertida en mamá. "Es lo más bonito que hemos visto en nuestras vidas", ha terminado diciendo a sus seguidores.