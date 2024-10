Marta Riumbau desvela el motivo del retraso del parto de su primera hija: "No quiere salir"

Este miércoles, 23 de octubre , estaba previsto que Marta saliera de cuentas . Sin embargo, la creadora de contenido ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram con el que ha negado estar de parto. Sin embargo, antes de entrar al hospital para someterse a monitores y una posterior revisión confesaba que iba “abierta” a, si existía la posibilidad, someterse a la maniobra de Hamilton; “una inducción mecánica en la que tienes que estar dilatada de un centímetro y a través del tacto, cuando llega al cuello te separa la bolsa con dos dedos y puede provocar que se inicie todo o no funcionar”.

Tras abandonar el centro médico, ya desde su casa, Riumbau ha explicado que Julieta pesa 3 kilos 500 y que “está muy bien dentro de mamá y no quiere salir por el momento”. La razón por la que la pequeña está retrasando el parto, según ella misma ha expresado, es que tiene “más líquido amniótico de lo normal pero no es nada preocupante”. Además, ha recalcado que “por eso también se mueve muchísimo” y que su ginecóloga ha indicado que hacía “tiempo que no veía un bebé tan activo”.