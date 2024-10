Hace unas semanas, la mujer de Alba Paul abría las puertas de la habitación de su pequeña, que nacerá en Barcelona. Aunque todavía se desconoce si enseñarán o no el rostro de su primera hija en común , lo que sí no han dudado en mostrar cómo será la estancia en donde dormirá en el futuro. Ahora, a menos de un mes para conocer a Julieta, la niña que decidió tener en solitario, ha sido Riumbau la que ha abierto las puertas de la habitación de su primogénita. ¡Te contamos todos los detalles!

"Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo. Que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien unas 23 semanas más", explicaba la joven.

Una de las grandes incógnitas tras anunciarlo fue si Diego seguía viviendo con ella ya que el joven publicaba entonces imágenes de la casa de la influencer. "A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno al otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra (...). Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, compartirnos perro. Yo echo mucho de menos a Amarok, lo criamos juntos, me lo trae, está conmigo. Al final una persona con la que has compartido un tiempo de tu vida, en mi caso dos años, al no ser que haya pasado algo monumentalmente malo, ¿por qué no voy a tener buena relación? Súper felices los dos", dijo la joven.