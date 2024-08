Candela Serrat y Daniel Muriel, padres de su segundo hijo: "No hay nombre con mejor energía"

¡Candela Serrat y Daniel Muriel ya son padres de su segundo hijo en común! Fue el pasado mes de febrero cuando, en una bonita fotografía publicada en Instagram, la pareja de actores anunció que donde cabían tres también cabían cuatro. Poco después, en su aparición en el desfile de Hoss Intropia, la intérprete confesó que no querían saber el sexo del bebé y que querían que fuese "una sorpresa" en el momento de su nacimiento. Ahora ese momento ha llegado y los protagonistas han dado todos los detalles de su segundo hijo, que llega cuatro años después del nacimiento de Mérida, su primera hija en común .

Una fotografía con las manos entrelazadas de los cuatro ha sido la imagen con la que han presentado al su segundo hijo. La pareja ha contado que se trata de un niño que nació el pasado 2 de agosto y al que han llamado Daniel Serrat Muriel. "No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir", ha escrito la actriz, haciendo así referencia al nombre de su marido, que también se llama Daniel. "El nombre del amor de mi vida x2. Pero con nuestro familiar twist... Mi cuarteto", han sido las palabras de la intérprete.