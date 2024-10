Jennifer Lawrence espera su segundo hijo junto a su marido, el galerista Cooke Maroney

Con esta confirmación oficial se ha zanjado cualquier tipo de especulación. No obstante, el representante de Lawrence, que mantiene una discreta vida fuera de los escenarios , no ha querido ofrecer más detalles sobre el embarazo y no ha revelado de cuánto está la actriz, cuando dará la familia la bienvenida al nuevo miembro ni el sexo del bebé que está esperando.

No obstante, pese a la discreción que la caracteriza, en algunas ocasiones la actriz ha hablado sobre cómo le ha cambiado la vida la maternidad y cómo el nacimiento de su hijo Cy le ha servido para ser más selectiva con los proyectos en los que se involucra. "No hay apuros cuando tienes un bebé. Realmente ayuda a descartar proyectos: '¿Vale la pena estar lejos de mi hijo la mitad del día?'", explicó a Cameron Díaz durante una charla en 'Interview Magazine'.

Además, la actriz se sincero sobre cómo se sintió cuando supo que iba a ser madre y cómo empezó a ponerse muy nerviosa al pensar en cómo iba a proteger a su hijo de los paparazzi. "Me estaban acosando los paparazzi, y pensaba '¿Cómo demonios no voy a perder la paciencia con estos tipos cuando fotografíen a mi bebé?' Hago lo mejor que puedo", decía hace un tiempo la actriz, que también reconocía que ha aprendido a mantener la calma. "Si él siente que estoy ansiosa antes de salir de casa, o enojada cuando estamos afuera, eso va a afectarlo. He aprendido a estar un poco más serena y relajada cuando me fotografían porque no tengo otra opción", decía Lawrence, que también aseguraba de su marido que es "el mejor padre del mundo".