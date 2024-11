La reacción de Alberto, el hijo de Isa Pantoja, al embarazo de su madre: "Se lo dijimos a los cinco minutos de enterarnos"

La joven, que acaba de cumplir 29 años, ha contado que tenía 17 días de retraso pero no quiso hacerse ilusiones porque podía ser una consecuencia de la operación. "Asraf estaba convencido de que podía estar embarazada y un amigo me fue a comprar la prueba a la farmacia. Al hacerla le dije a Asraf que lo mirara él. Grabé todo el momento, él me dijo: '¡Ostras!'. Yo no sabía si era que sí o era que no. Lo miré y era positivo", ha contado emocionada en la entrevista que ha hecho pública.