María del Monte habla por primera vez sobre Isa Pantoja: "En esta ocasión sí que quiero decir algo"

Han sido muchos los famosos que se han pronunciado al respecto , incluido su hermano pero ahora, por primera vez desde la adopción de Isa Pi, ha roto su silencio María del Monte . Tal y como puedes ver en este vídeo, la artista ha comenzado diciendo que todo el mundo sabe que lleva muchos años diciendo que no tiene nada que decir. "En esta ocasión sí que quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad, una barbarie, nada más" , ha comentado.

Sobre su relación con Isa Pi, María del Monte ha comentado que si han hablado o no queda para ellas, pero que la hija de Isabel Pantoja es alguien a quien ha querido, quiere y va a querer "siempre". "Y ella lo sabe", ha asegurado. Los compañeros de prensa han ido más allá y le han querido preguntar si ella estuvo implicada en la adopción de la joven, a lo que María del Monte ha respondido tajante: "Yo ahí no te voy a decir nada, quien diga lo que no debe allá con sus consecuencias. Por primera vez en mi vida, porque creo que hay que hacerlo, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad".