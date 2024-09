Más allá de Pantoja: las otras parejas que ha tenido Julián Muñoz como Mayte Zaldívar o Karina Pau

Julián Muñoz pasará a la historia de la prensa del corazón por su relación sentimental con Isabel Pantoja , pero la tonadillera no ha sido la única mujer en la vida del exalcalde de Marbella . Con motivo de su trágica muerte, repasamos todas las conquistas del eterno ‘Cachuli’.

Después de que Isabel Pantoja abandonase a Julián en 2009, Muñoz rehízo su vida sentimental en compañía de una empresaria gibraltareña vinculada al mundo de la hípica llamada Karina Pau . Precisamente, se conocieron a través de un amigo común, que les presentó en el Salón Andaluz del Caballo de Pura Raza de Coín . La suya no fue una relación breve, iniciaron su noviazgo en 2009 y estuvieron juntos hasta 2016 .

En 2018 Julián mantuvo una fugaz relación con una mujer de origen venezolano llamada Liz Paulo. Empresaria y madre de cuatro hijos, residió en Holanda durante dos décadas, pero terminó afincándose en Marbella donde abrió un negocio de máquinas de estética. En el vídeo que encabeza la noticia, le ponemos cara a la empresaria con la que se relacionó al expolítico. A pesar de que Julián nunca ha hablado públicamente de ella, la venezolana sí confirmó ante las cámaras su romance: "Lo conocí en el club de padel" declaró en Telecinco. Al parecer, nada más conocerse, Julián y Liz quedaron para tomar algo: "Ese mismo día tomamos algo. Él me encantó, me llamó mucho la atención. Él tiene mucho porte y me llamó la atención. Llevamos juntos más de dos semanas seguro".