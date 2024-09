Julián Muñoz confiesa que Isabel Pantoja y él quisieron ser padres: "Se hizo una prueba"

Julián empezó a obsesionarse con Isabel Pantoja y, a pesar de que en aquel momento aún estaba casado con Maite Zaldívar, decidió ir un paso más allá. "Un día le dije a mi chófer que fuéramos al Tívoli. Ella echó a todo el mundo y nos quedamos solos. Y ahí fue donde hubo el achuchón. Un buen meneo. Ella estaba con ganas, como una tigresa", ha contado a la vez que ha asegurado que en un principio no sentía ningún tipo de atracción por ella. "A mí la Pantoja no me gustaba ni físicamente ni cantando. Luego me entró la copla por el corazón".

Ya no había marcha atrás y la pareja siguió teniendo encuentros furtivos. "En la Candelaria me fui a su habitación, en marzo de 2003. . Maite se olía la tostada... sabíamos a lo que íbamos. Fue un encuentro tierno, dulce, maravilloso, recreándonos el uno en el otro, sin tiempo, con una gran carga sentimental y erótica , sin prisas. Nos teníamos ganas, había atracción física, estuve toda la noche, me retiré por la mañana y en el desayuno nos encontramos con una sonrisa de oreja a oreja. Hasta ese momento estaba enamorado... desde entonces estaba completamente encoñado y la buscaba como un adolescente con la testosterona por la nubes. Era una obsesión, como a los 20 años. Se me fue la olla y fue mi perdición. Isabel es muy sensual y muy fogosa".

A partir de ese momento comenzó el declive de la pareja. "Con el tiempo creo que ella pensó 'es que esto no es la vida que tú me prometiste. Es que yo me quería retirar y tranquila contigo... no tengo que estar dando conciertos y paseándome por ahí'. Era una actitud muy egoísta y muy interesada y por ahí empezó a irse el amor", relata el exalcalde en sus memorias. "Ella no quería trabajar. De hecho, a raíz de conocerme a mí dejó de trabajar. Pero cuando llegó el momento que no se podía mantener aquello, pues hubo que ponerse a trabajar", explica el exalcalde, que ha asegurado que Isabel Pantoja le arruinó. "Se quedó con el dinero, con todo mi dinero, no tenía nada cuando salí de la cárcel, ya se había pulido todo. Incluso 'La Pera', yo no me he llevado ni una peseta de ahí, ni un solo mueble, ni el estudio de grabación, solo mi ropa"