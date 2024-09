La historia de amor de Julián Muñoz e Isabel Pantoja: pasión, infidelidad, corrupción y copla

Meses después, en diciembre de 2009, la cantante se mostraba mucho más contundente. "Cuando en febrero rompí con Julián, no había dejado de quererle: mi corazón podía más que la cabeza", declaró de nuevo a ‘Hola’. Pero "quiero que Julián se olvide por completo de que existo y que me deje tranquila. Que no me nombre más. Si no, también le voy a nombrar yo a él". En ese momento, la cantante también hablaba de sus problemas judiciales. "Tengo fe en la justicia; estoy esperando. Lo que sí digo es que estoy tranquila, muy tranquila, porque yo no he hecho nada".