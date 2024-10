En su entrevista Isa Pantoja relató cómo su madre le ha contado el proceso: ''Me dijo que había un montón de niños y que ella quería una niña. Cuando iba pasando por las cunas dijo 'esa se viene conmigo'. Yo sé que ella me quiso desde el primer momento, yo me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado incluso se le intenta dar más cariño que a uno biológico'', contaba el pasado viernes la hija de la cantante entre lágrimas.