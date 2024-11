La discreta vida familiar de Olivia Molina junto al actor Sergio Mur y sus dos hijos

Olivia es la hija mayor de la actriz Ángela Molina, que ha seguido sus pasos en el cine

La intérprete conoció al padre de sus dos hijos en un 'set' de rodaje de una conocida serie española

La saga de la familia Molina: ¿quién es quién en la famosa estirpe?

Ángela Molina, es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. A lo largo de su trayectoria profesional ha logrado numerosos éxitos, como uno de los reconocimientos más importantes de nuestro país en el cine: el Premio Goya de honor -entre otros 'cabezones' de estos galardones-, que recogió el pasado 2021. Sin embargo, más allá de su carrera, su mayor triunfo ha sido la familia que ha formado junto a sus cinco hijos: Olivia, Mateo y Samuel (los más alejados del foco público), fruto de su relación con el fotógrafo francés Hervé Tirmarche; y dos, Antonio y María Isabel con el empresario canadiense Leo Blakstad.

Sin embargo, a pesar de que sus hijos -la mayoría se dedica a disciplinas artísticas, como la menor -a la que tuvo con 47 años-, que ha heredado de su madre el amor por la danza- han optado por decantarse por otras profesiones menos mediáticas, la mayor de ellos sí que ha seguido los pasos de su progenitora: Olivia Molina.

La intérprete ha cosechado numerosos éxitos en su carrera como actriz y, además, lleva a sus espaldas varios papeles como protagonista. No obstante, a diferencia de su madre, la intérprete de Regreso a las Sabinas, ha optado por tener un perfil más discreto frente a los medios de comunicación, por lo que no es tan habitual verla en eventos o photocalls.

De su madre ha inculcado su pasión por el cine. Aunque, como ella misma dijo en una reciente entrevista con 'YoDona', su progenitora era su maestra en otros aspectos de la vida: "Me alivia, me enseña, me hace ser más relativa en muchos aspectos. Me ilumina mis ideas y eso me encanta".

Durante muchos años -aproximadamente 12-, la primogénita de Ángela Molina optó por priorizar otros asuntos de su vida: como la maternidad o su vida personal junto al actor Sergio Mur, con el que tiene dos hijos.

La vida familiar de Olivia Molina

En el año 2010, Olivia Molina encontraría el amor junto a Sergio Mur. Ambos, que se dedicaban al cine, coincidieron en el rodaje de 'Física o Química' en donde, valga la redundancia, saltó la chispa entre ellos. Tal fue la conexión entre ambos que dos años después de su primer eye contact tuvieron a su primera hija en común, a la que llamaron Vera. Tres años después, en 2015, la pareja daba la bienvenida a su segundo vástago, Eric.

Sin embargo, durante todos estos años, y sobre todo desde que se convitiera en madre, Molina ha optado por proteger al máximo la provacidad de los menores de la casa. Tal es así que, hace unos años, le preguntaron si le gustaría que sus pequeños también se dedicaran a la interpretación, a lo que respondió que "no tenía ni idea" ya que aún eran "muy chiquititos".

Su renuncia al trabajo

Tras el nacimiento de su primogénita, Molina estuvo durante varios años alejada del cine. Sin embargo, como ella misma dijo en una entrevista en '¡Hola!', que no saliera en la pequeña pantalla no significaba que no hubiera seguido trabajando en otros proyectos, como en papeles más pequeños o en el teatro.

Aunque durante todos estos años ha optado por mantener a sus hijos alejados del foco público, sí que en varias ocasiones ha reflexionado sobre la maternidad. De hecho, lo hizo recientemente en una entrevista para 'SModa', el suplemento de moda de 'El País'. Fue entonces cuando suburayó que, para ella, ser madre no había supuesto una renuncia a otras cosas: "Es lo que me pide mi manera de ser y la familia que quiero construir. Es muy importante preservar ciertas cosas y poder elegir el tipo de vida que quiero. No me ha supuesto un sacrificio".

Sin embargo en el medio citado, la primogénita de Ángela Molina también se sinceraba sobre la cara B de la maternidad: "Es una responsabilidad inmensa, cruda y hermosa. Algo tan grande que a veces sobrecoge. Tengo más capacidad de amar, pero también más miedos…".

Su vida sentimental junto a Sergio Mur