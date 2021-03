La trayectoria estilística de Ángela Molina: ella también es un referente en moda

La evolución del estilo de Ángela Molina

A partir del año 2000 comienza la segunda fase, una etapa que está más asociada a la persona y en la que su seguridad, que va ligada a la madurez, va ganando terreno. Los vestidos amplios y los tacones cuadrados que usaba en el año dos mil fueron dando paso a diseños más ceñidos, a tejidos más ricos, a tacones de aguja y hasta algunas marcas de lujo que no había usado antes en público.

El estilo actual de Ángela Molina

El negro lleva años siendo uno de sus colores fetiche y lo ha explotado en infinitas combinaciones. Uno de sus looks más aplaudidos fue el que lució en la alfombra roja de los Goya de 2013, un vestido de terciopelo negro de corte sirena diseñado por Lorenzo Caprile que le sentaba como un guante.

¿Cómo es la mecánica de los Goya este año?

Serán telemáticos, porque como el mismo Antonio Banderas, presentador de la gala junto a María Casado, ha explicado, no era factible recibir a gente de toda España e incluso del extranjero y someter a todos a pruebas PCR y demás para celebrar el evento presencial. Son 29 las categorías de reconocimientos que se entregarán este sábado en el Teatro Soho de Málaga. Y no, ninguno de los premiados por cada una de ellas subirá al escenario para dar su discurso. Todos los nominados, también los que se postulan por los premios gordos, se enterarán de si se lo llevan o no desde casa.