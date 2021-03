¿Cómo serán los Goya 2021? Poca fiesta, con Aitana, Nathy Peluso y desde la "casa" de Banderas

Banderas y Casado, la extraña pareja de presentadores

Se celebrarán en el Teatro Soho, la "casa" de Antonio

La petición a Banderas de conducir la gala venía con extras. Un año después de que la ceremonia fuese trasladada a Málaga , un guiño a Marisol, el último Goya de Honor, la Academia optó por repetir experiencia en el mayor representante de esta tierra. No podía ser otro que Banderas, que hasta que no se entreguen los nuevos cabezones sigue siendo el mejor actor del momento gracias a su 'Dolor y gloria'. También será director y productor junto a Casado de esta gala que tendrá lugar en el ambicioso Teatro Soho CaixaBank que levantó hace un año para impulsar la cultura en la que considera su "casa".

El porqué de hacer una gala virtual

Menos cachondeo, más reivindicación

Por si estos Goya no fuesen distintos de por sí, el año que llevamos a cuestas hará que no haya tanta guasa sobre el escenario. Lejos quedarán los gags de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la última edición de los premios. Esta vez, de forma excepcional, en la gala primará la "elegancia" y la "mesura" .

Los ganadores 'celebrarán' su Goya desde casa

Son 29 las categorías de reconocimientos que se entregarán este sábado en el Teatro Soho de Málaga. Y no, ninguno de los premiados por cada una de ellas subirá al escenario para dar su discurso . Todos los nominados, también los que se postulan por los premios gordos, se enterarán de que se lo han llevado (o no) desde su casa. Buenísima oportunidad para colarnos en una misma noche en los salones de centenares de vips. Y a un simple botón de 'mutear' a los que se pasen de tiempo.

Almodóvar, Penélope, Amenábar y Bayona, entregadores vip

Mucha actuación musical con Peluso, Aitana o Vanesa Martín

Que no haya tanto humor como en años anteriores no implica que no tengamos espectáculo. Los números musicales suelen ser lo viral de cada edición. Acordémonos del 'Me quedo contigo' de Rosalía. O del rap de Resines. Este año, las encargadas de dar ritmo a la gala serán cuatro mujeres: Nathy Peluso, Vanesa Martín, Diana Navarro y Aitana. Y como bonus track, un sketch de Carlos Latre. Actores de España, prepárense para ser parodiados.