Victoria Abril no ha posado en la alfombra roja de los Feroz por negarse a llevar mascarilla

Es el Feroz de Honor de este 2021 . Y en la rueda de prensa en la que se celebraba este reconocimiento a su carrera, cinco minutos de discurso contra el coronavirus fueron suficientes para que Victoria Abri l fuese cancelada por la mayoría. En ella negó la validez de las vacunas, defendió que España debería volver de cuajo a la vieja normalidad y aseguró que los laboratorios "nos están testando como cobayas". Un manifiesto negacionista que apuntaba a que su presencia en la gala vendría con polémica . No nos equivocábamos.

Antes de que la actriz se subiese al escenario del Teatro Coliseum de Madrid para recoger su galardón, tocaba desfilar por la alfombra roja del Hotel VP Plaza de España Design para posar ante los medios . El cariz de este photocall es importante de base: será la única reunión masiva del cine español ante los medios, sobre todo si tenemos en cuenta que los Goya se celebrarán el próximo 6 de marzo de forma virtual. Pero no ha habido ni rastro de la chica Almodóvar .

¿El motivo? Su negativa a llevar mascarilla y cumplir las normas a las que todos estamos expuestos a estas alturas de la pandemia. En esa famosa rueda de prensa ya mencionada, Victoria Abril advirtió (sin base científica) que el uso de los “cubrebocas” , como denomina al elemento protector que utilizamos para evitar contagios, era algo que “no era necesario” siempre y cuando se respete la distancia de seguridad . Instó a un compañero de la prensa presente en el acto a que se la quitase para formular una pregunta. Y también afirmó que no la llevaría puesta en los Feroz.

La decisión de los Feroz ante el no uso de mascarilla de Victoria Abril en la alfombra roja

A pesar del revuelo generado en los últimos días por la postura de la intérprete sobre la pandemia, ni ella se planteó renunciar a él ni los Feroz se negaron a entregarlos. Tal y como explicó la presidenta, este reconocimiento lo recibe "por su carrera cinematográfica, no por sus opiniones". "Ella puede decir lo que quiera, porque está emitiendo una opción científica que no compartimos. Pero lo que no vamos a hacer es coartar su libertad de expresión y hacer de esto un 'caso Pablo Hasel", concluía Guerra.