Ángela Molina -aquí puedes leer sobre su faceta más personal - está en plena promoción de su última película 'Polvo serán' a los mandos de Carlos Marques-Marces. Esto le está llevando por diferentes festivales de cine donde está haciendo gala de su envidiado estilo. El último evento cinematográfico por el que ha pasado ha sido el Festival de Cine de Roma y ha su paso por la alfombra roja ha llevado un look en el que ha dejado claro que hay piezas de moda que jamás dejaremos de ver. La actriz ha escogido algunos elementos clásicos , que juntos rememoran el estilo de divas del cine tan icónicas como Grace Kelly o Audrey Hepburn . Estas piezas clásicas resultan infalibles, especialmente en aquellas mujeres que ya han superado los sesenta, tal y como ella demuestra. r

La actriz ha apostado por una silueta clásica que trae hasta el presente el icónico 'new look' de Christian Dior, potenciado por el diseñador francés en los años 50. Se trata de una falda de capa que se ajusta a la cintura mediante una cinturilla, dando protagonismo a esta parte del cuerpo y desde este punto adquiere muchísimo vuelo hasta cubrir las rodillas, una prenda confeccionada con un tejido de cierto brillo. La actriz la ha combinado con un top también en color negro, de manga francesa y escote horizontal, una pieza que ha introducido por dentro de la falda. Con este conjunto, firmado por Prada , ha querido hacer un guiño a la costura del país que ha visitado.

En cuanto al beauty look, la actriz, como suele ser habitual, dejó su larga melena canosa suelta y peinada con ondas deshechas y no dudó en jugar con ella a la hora de posar en la alfombra roja del festival. Otro de los símbolos permanentes de la actriz es su permanente sonrisa, que esta vez convirtió en el foco de su maquillaje tiñéndola de un color rosa amarronado con acabado satinado. También ha marcado ligeramente el párpado superior con eyeliner en la parte más exterior y una sobre de color topo. Por otro lado, ha resaltado sus mejillas con un toque de bronceador. La actriz opta por llevar sus uñas al natural alineando su manicura con el sentido global de su look. Y es que Ángela Molina se caracteriza por visibilidad a la apariencia natural de las mujeres mayores de 60 y de hecho es todo un referente.