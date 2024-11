Mariola Orellana, sobre la muerte de sus cuatro hermanos por las drogas: "Peleé mucho"

Mariola Orellana ha sido la invitada del podcast 'Charlas adictivas', conducido por Ruy Arroyo

"Imagínate lo que fue para mis padres enterrar a cuatro hijos. La droga arrasó en mi generación"

Mariola Orellana recuerda su boda con Antonio Carmona: "Su familia no lo veía con buenos ojos"

Casada con Antonio Carmona, madre de artistas y representante de cantantes tan reconocidos como Rosario, Lolita o Marta Sánchez, Mariola Orellana es una de las profesionales más reconocidas de la industria de la música en España. Vivió intensamente los años 80, los años de la revolución cultural en nuestro país, pero también los años en los que la heroína causó estragos en toda una generación. Miles de jóvenes cayeron en el abismo de las drogas y España vivió un auténtico drama social ante el que las generaciones anteriores, impotentes, no supieron ni pudieron actuar.

Mariola Orellana lo vivió muy de cerca. Así lo ha confesado en el podcast 'Charlas adictivas' de Ruy Arroyo, en el que se aborda el complicado mundo de las adicciones a través de expertos y testimonios en primera persona como el de la mujer de Antonio Carmona. De sus 9 hermanos, 4 murieron a causa de las drogas. Sus pérdidas marcaron su vida y la de su familia, una de las más conocidas de Sevilla en aquella época puesto que su madre era jefa del rectorado de la Universidad de Sevilla. "Éramos una familia ejemplar"

La heroína golpeó fuerte a los suyos. "Mis hermanos eran mis ídolos, guapos hasta decir basta, deportistas, buenos estudiantes... Imagínate lo que fue para mis padres enterrar a cuatro hijos", ha relatado en el podcast, donde ha explicado que además de sus hermanos también perdió a su cuñada y a varios amigos. "La droga arrasó en mi generación, especialmente en la generación con poder adquisitivo en Sevilla. Todos mis amigos, de familias bien, empezaron a entrar en la droga. Era algo prohibido, divertido..."

Mariola también probó las drogas y podría haberle ocurrido lo mismo que a sus hermanos

En esta emotiva y dura conversación en la que se ha sincerado como nunca sobre esta tragedia que marcó a su familia, también ha relatado que ella, como mucha gente de su edad, también probó la heroína y otras sustancias. Sin embargo, su razón pudo más que el disfrute que podía aportarle. "Esto no me lo vuelvo a poner en mi vida, de lo bueno que es", ha recordado que pensó en ese momento. "Tuve un ángel que me protegió, porque pude estar muerta como todos ellos".

Con las drogas también llegó la palabra sida a su vida

En cuanto a las muertes de sus hermanos, ha revelado que dos fallecieron directamente por su adicción y otros dos a consecuencia de ella, ya que se contagiaron de sida al compartir los utensilios para suministrarse la heroína. "Se pincharon con una amiga que tenía sida y se contagiaron. Ella fue el primer caso de sida que murió en Sevilla", ha relatado Mariola Orellana.

La situación de sus hermanos era dramática y ella hizo lo que estuvo en su mano para sacarles de aquel infierno. "Como enfermera, tenía ansia por sacarlos de ese mundo. Peleé mucho por sacar a mi hermano de las adicciones, pero solo se salva el que quiere. 'Dios ha puesto el opio en la tierra y no hay nada mejor que esto. Yo sé que me hace mal, pero no puedo parar', decía mi hermano", le ha explicado a Ruy Arroyo.

Antonio Flores luchó toda su vida contra su adicción

En esta conversación, también ha recordado a Antonio Flores, quien luchó durante años contra su problema con las drogas. "Tenía bastante controlada su adicción", ha dicho Mariola, que ha insistido en que el hermano de Lolita y Rosario no murió de sobredosis. "Fue una mezcla de un montón de cosas, no fue una sobredosis. Estaba en su mejor momento, no le podía la droga, pero no podía dormir. Ese día se metió de todo para dormir... Según la autopsia, fue el ginseng lo que le paró el corazón", ha dicho la mujer de Antonio Carmona, que ha asegurado que su amigo fue el ejemplo de lo que sufrió la gente de su generación. "Se llevó a los maravillosos, a los más sensibles... Porque te llevaba a otro mundo, a un sitio que no podías controlar", ha asegurado.