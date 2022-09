Rafa Nadal, preocupado ante el nacimiento de su hijo: "Hay que confiar en que todo salga bien"

Mery Perelló se encontraba en la semana 31 de embarazo cuando tuvo que ser ingresada en una clínica privada de Palma. La mujer de Rafa Nadal debía someterse a una intervención por recomendación de los médicos, pero ellos mismos tomaron la decisión de mantenerla en observación para "evitar complicaciones". Debido a su avanzado estado de gestación, la mujer del deportista debe guardar "absoluto reposo" y es por eso que han preferido que se quede en el hospital unas semanas más y no vuelva a la casa que la pareja tiene en Porto Cristo. Según adelantaba hace unos días la periodista Vanesa Sánchez, la situación no es alarmante y está muy controlada, pero los médicos quieren que el bebé siga cogiendo peso antes de correr cualquier tipo de riesgo. Además, los futuros padres tendrían ya "asumido" que la gestación no llegará a término y que el niño será prematuro.