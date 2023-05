Colate se enteró por su hermana Samantha de que Paulina Rubio estaba en España, lejos de su hijo Andrea

El colaborador de televisión ha hablado sobre la situación que atraviesa con su ex y la custodia de su único hijo

La visita de Paulina Rubio a España, muy comentada por su actitud de la cantante ante los medios

La visita de Paulina Rubio a España para la promoción de su último álbum está dando mucho que hablar. Más allá de la actitud de la artista en sus apariciones televisivas (sin quitarse las gafas de sol y con algunos despistes que han quedado grabados), su reaparición en nuestro ha sido una auténtica sorpresa para algunos. Especialmente para Colate, padre de su hijo mayor, que no era conocedor del viaje profesional de la artista. "Estoy sorprendido, porque dejé al niño el otro día en su casa y, bueno, se supone que está con nuestro hijo en Miami. Por eso me he venido unos días a ver a mi familia y a trabajar un poco", dijo el colaborador de televisión.

En su última aparición pública, Colate Vallejo-Nágera ha explicado que se enteró de la presencia de Paulina en España porque su hermana, Samantha Vallejo-Nágera, se encontró con ella por sorpresa en el aeropuerto. "Fue totalmente involuntario. Sabía que estaba aquí porque se encontró con mi hermana en el aeropuerto. Yo no estaba, pero me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió. Se saludaron, mi hermana es muy educada. No creo que hablararan demasiado. Fue bastante correcto", ha contando sobre ese sonado encuentro.

El colaborador de televisión asegura que por parte de la familia Vallejo-Nágera "nunca ha habido falta de intención" de hacer las cosas con educación. Sin embargo, sigue muy sorprendido y dolido "como padre" porque su hijo "tenga que vivir lo que vive". Cabe recordar que el colaborador y la artista llevan años en guerra por la custodia de Andrea Nicolás, el adolescente que tuvieron en común durante su relación. "Creo que podría ser todo mucho más fácil para él, mucho más bonito. También estamos adaptados a la situación, él ya lo entiende y lo llevamos bien", dice sobre los viajes entre España y Florida que hacen cada vez que pueden.

Andrea Nicolás, el hijo de Paulina que es feliz en España

Colate ha explicado que a su hijo le encanta España y que viene todo lo que puede, "con algunas dificultades". "Nos cuesta pero siempre venimos. Está deseando venir a ver sus primos, a sus amigos. Estar en el pueblo con sus amigos es lo que más le gusta, le gusta ser un niño", dice sobre sus visitas para encontrarse con la familia.