La usuaria le ha afeado que no muestre las caras de sus hijos. " Son niños tiernos y no deberían tapar el rostro ", se puede leer en el comentario, que habla también del caso de Shakira “con toda su fama” y que asegura que la decisión es, aún así, “respetable”. La actriz y modelo no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder y profundizar respecto de por qué su marido y ella han optado por seguir esta línea con respecto a la privacidad de sus pequeños y pixelar u ocultar la totalidad de sus caras, lo que hacen en cada publicación.

Por su comentario se deduce que dos han sido los motivos que fundamentan la decisión de no mostrar más que de forma parcial o indirecta el rostro de sus hijos. Por un lado, el hecho de que el menor no puede tomar la decisión, por sí mismo, de exhibirse o no. Por otro, pensar que una vez exhibida su cara, esta pasa a ser conocida por el público sin que esto pueda deshacerse ya. "Imagina meter a un niño en algo que no ha elegido, luego ni hay marcha atrás...", lo ha resumido Rosanna.