El hijo pequeño de Carmina Ordoñez no ha tardado en reaccionar a esta entrevista de su hermano con unas duras declaraciones: "Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado, que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal".