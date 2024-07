La emotiva imagen con la que Emma García ha felicitado a su hija Uxue por su 18 cumpleaños

Emma García es uno de los rostros más reconocidos del panorama televisivo, sin embargo, ha conseguido mantener los focos alejados de su faceta personal, donde comparte su vida con su marido, Aitor Senar, al que conoció cuando tenía solo 16 años, y su única hija en común, Uxue . Es esta última la que acaba de celebrar uno de los días más especiales tanto para ella como para su familia y que su madre, a pesar del hermetismo que suele mantener en su vida privada, no ha querido pasar desapercibido de forma pública.

Hace 18 años, Uxue llegaba al mundo fruto del matrimonio entre la presentadora y su pareja, que pasaron por el altar en julio del año 2000 tras una década desde el comienzo de su historia de amor. Ahora, con motivo del cumpleaños de la adolescente, su progenitora ha dejado a un lado la discreción que tanto le caracteriza y no ha querido desaprovechar la oportunidad de dedicarle una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, su hija no ha sido la única protagonista del post ya que su madre, abuela de la anterior, también suma este fin de semana una nueva cifra a su edad: “Tengo el corazón “partío” pero feliz. Mis dos personas favoritas, mi ama y mi hija, están de cumple. Y yo no puedo estar más orgullosa de las dos. Zorionaaaak mis chicas!!! ¡¡¡A disfrutarlo”, ha escrito Emma en un mensaje que ha acompañado de dos corazones rojos.