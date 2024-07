José Luis Martínez Almeida, sobre su paternidad junto a Teresa Urquijo: “Seguimos”

La presentadora del formato de Telecinco, Ana Terradillos, no ha querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle por su caso particular y si continúa, tal y como él mismo ha señalado en otras ocasiones, en la “ tarea de los gemelos” junto a su mujer, Teresa: “Seguimos, seguimos, seguimos... pero esto ya se sabe” , ha respondido él.

“Un amor cocinado a fuego lento”, así es como definieron la relación entre Martínez Almeida, de 48 años, y Teresa Urquijo, de 27. La pareja se conoció en febrero de 2023 , pero no fue hasta tres meses después, en mayo , cuando comenzaron su romance . Sin embargo, no lo hicieron público hasta el 4 de junio, momento en el que asistieron juntos a la tradicional Corrida de la Prensa en Las Ventas.

Solo medio año después y con motivo de la noche de Reyes de este 2024, José Luis anunciaba su compromiso a través de las redes sociales: “Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí”, escribió.