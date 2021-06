La influencer acaba de terminar sus estudios univresitarios

Alba cierra una importante etapa de su vida arropada por sus padres

Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' llevan diez años sin estar juntos

Hay momentos que pasan una única vez en la vida. Momentos, que son motivo de alegría y de celebración que quedan para siempre grabados en la memoria. Alba Díaz Martín, hija de Manuel Díaz, 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, acaba de vivir uno de ellos y, como no podía ser de otro modo, ha estado acompañada por sus padres.

La diseñadora y el torero pueden presumir de tener una excelentísima relación, a pesar de llevar separados toda una década. Con relativa frecuencia es habitual ver reunido al exmatrimonio, que una vez más, ha querido juntarse para celebrar los logros de su única hija en común.

Alba Díaz acaba de graduarse en la Universidad. Un día muy especial para ella en el que ha estado arropada por sus progenitores. Feliz y emocionada por cerrar esta importante etapa de su vida, la influencer se ha despedido de sus años universitarios dando las gracias por todo lo que ha aprendido, por lo que la vida le ha otorgado y por los maravillosos padres que tiene y la han acompañado en este camino.

"Hace media hora hice mi último examen de la carrera. Aún sigo asimilándolo. Han sido cuatro años muy bonitos. Cuatro años de mi vida en los que creo que he cambiado tanto…", comienza diciendo en su cuenta de Instagram mientras relata su experiencia personal.

Alba, que se fue a Estados Unidos tras terminar el Bachillerato, ha relatado además cómo cambió este viaje su forma de ver la vida y cómo fueron sus primeros pasos en redes sociales. Un cambio de vida radical que estuvo lleno de altibajos y que acabaron debilitándola. "(…) Creo que sin esa debilidad que pasé no sería quien soy hoy. Estoy agradecida a la vida por haberme hecho pasar todas las situaciones que he vivido. Por haberme dado el privilegio de poder ser yo en todo momento; de poder hacer lo que he querido y tener mi personalidad. De no arrepentirme de lo que he hecho y de apoyarme en mis ideas, mis pensamientos, mi ideología y mi manera de pensar y de ver las cosas", explica.

En este sentido, sus padres, que han estado presentes en su día especial, han sido fundamentales a lo largo de estos años: "He tenido una familia que me ha apoyado tanto, que me ha dejado ser, que me ha dejado volar, que me ha dejado vivir y tropezar, pero me ha levantado cuando he caído… Estoy tan orgullosa de los padres que tengo y de todo el esfuerzo que han hecho por mí para que yo pueda estar en sitios en los que pueda sacar mi mejor provecho, que… no sé. Es una maravilla lo que la vida me está dando".

