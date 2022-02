Vicky Martín Berrocal se despide de su hija Alba, que se va de voluntariado a África: "Me da mucha pena"

No es la primera vez que Alba Díaz comienza una nueva etapa fuera de España. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' finalizó el pasado año sus estudios tras cuatro años de Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid. Uno de los años del grado lo pasó en París, pero no termino de sentirse cómoda en la capital francesa. Los que siempre han estado con ella han sido sus padres, que pudimos ver cómo la acompañaban orgullosos el día de su graduación y como siempre tienen buenas palabras para sus retos profesionales y personales.