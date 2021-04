Hace tan solo unos días, tras ser preguntada por el nuevo supuesto romance de su hija, Vicky Martín Berrocal respondía que no será ella quien diga que su hija está enamorada. “Yo no lo digo, no me gusta hablar. Lo que ella tenga que contar de su vida tendrá que hacerlo ella”, aseguraba. Con la misma discreción y sin hacer mención especial a esta supuesta nueva relación, la diseñadora sí respondía sobre cómo se encuentra Alba. “Novio o no, le dure o no, haga lo que haga, lo que tiene que hacer es vivir, divertirse y pelear”, decía la ex de ‘El Cordobés’. “Tiene que soñar porque eso ayuda muchísimo. Lo que más ayuda es tener inquietudes y los sueños te hacen ver la vida desde otro sitio”, añadió la sevillana.