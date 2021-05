Ángel Gabilondo fue fraile, tiene dos hijos y comparte su vida con una filóloga que huye de la fama

Antes de ser rector de la Autónoma, de fichar por el gobierno de Zapatero para llevar la cartera de Educación o de su triple candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo fue fraile . De los del voto de castidad, pobreza y obediencia. De los de la orden del Sagrado Corazón de Jesús . De los que toman el hábito con 17 años. Y en esas estuvo 14 años más. Ahora, el cabeza de lista del PSOE madrileño ya no va a misa, se ha casado, se ha divorciado, tiene dos hijos y ya ha celebrado las bodas de plata con su segunda pareja estable, la doctora en Filología Clásica Carmen Gallardo , que ya le tiene advertido de que, de ganar en las urnas, no piensa ejercer de primera dama.

Pero para entender la trayectoria vital de este filósofo que se reivindica como un tipo "soso, serio y formal" debemos irnos a San Sebastián , a la calle Churruca, donde fue el quinto hijo de los nueve que tuvieron Joxe Ignacio y María Luisa , 'los de la carnicería del mercado de la Brecha'. En este clan hipernumeroso nació Ángel un 1 de marzo de 1949, en una casa donde ya estaban acostumbrados a decir eso de "shhh, de eso no se habla" cuando alguien trataba de sacar en las sobremesas ese tabú que era en dictadura la política.

Fue así como esos críos, los Gabilondo, construyeron su madurez a través del silencio . La mezcla de nacionalismo, comunismo y anarquía que se palpaba entre los integrantes de esta familia les hizo aprender a convivir en la "concordia" , en el no enfrentamiento, en el saber que "no hace falta hablar tanto para intentar tener la razón". Y en eso está basando su última campaña.

Los nueve hermanos Gabilondo

Hacer carrera en la política siendo un exfraile

Una boda, dos hijos y Carmen Gallardo

¿A qué dedica el tiempo libre (cuando lo tiene)?

Gabilondo no tiene carné de coche. Tampoco del PSOE. Le chifla escaparse a París, la tortilla de patata, tiene maña con los cardos con almejas, cuando toca festejar frecuenta La Castela, es asiduo a los museos, a las canciones de The Beatles, Caléxico y de Madjo, al cine español y al deporte. Siempre que puede sale a hacer running. En su día se enganchó a 'House of Cards'. Y si tuviese que afiliarse a algo, sería a la Real Sociedad. De eso tampoco tiene carné.