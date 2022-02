Antonio Orozco daba el campanazo hace poco más de un mes. El cantante anunciaba la feliz noticia de que se había convertido en padre de Antonella , una niña “glotona, sanísima y hermosa” a la que presentaba con una entrañable fotografía. Haciendo gala de la discreción que siempre le caracteriza, el cantante no había adelantado que estaba esperando una niña, ni tampoco supimos de su nacimiento. De hecho, en las últimas entrevistas o apariciones públicas no había hecho referencia alguna a la buena nueva.

Ahora, sin embargo, se ha saltado esta norma no escrita y en el último post protagonizado por Antonella, publicado este mismo martes, ha recibido una oleada de comentarios de seguidores que se les cae la baba con la bebé, que es grabada mientras hace pucheros. “Vivo con el pánico, con el miedo constante, que se me acerque un reggaetonero y me diga ‘ya tú sabes’ y que yo no sepa”, es el divertido audio que acompaña a este breve clip.