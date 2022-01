Antonio Orozco anuncia que ha sido padre de una niña: "Es glotona, sanísima y se llama Antonella"

Hace unos meses, en la promoción de su último disco, el artista aseguraba que estaba dedicado a las personas que ha perdido en los últimos años, entre ellas la madre de su hijo: "No suelo hablar mucho de nada de esto y creo que así tengo que seguir haciendo las cosas, pero yo estoy muy agradecido a la vida. Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo a mi familia, a mis hermanos, a mi madre… Tengo una red, que me he caído unas cuantas veces pero nunca toco suelo". A diferencia de esas últimas declaraciones sobre su vida privada, el artista ha recuperado la sonrisa y acaba de anunciar que es padre de nuevo. ¡Enhorabuena!