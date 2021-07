Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide, provoca el caos en su nueva casa de Madrid

Hace unos meses que Laura Escanes optó por afrontar un cambio vital. Y al mismo tiempo familiar. Y no nos referimos a la apertura de un salón de belleza , su recién estrenado proyecto profesional que compaginará con su labor en Instagram. Hablamos de cuando optó por trasladar su vida a Madrid para ponerse más fácil ese reto tan complejo que es la conciliación . El hecho de que tanto ella como Risto Mejide, su marido desde hace cuatro años, tengan gran parte de sus obligaciones laborales en la capital les animó a asentarse en un nuevo hogar alejado de Barcelona , ciudad donde se habían imaginado formando a la familia de la que también forman parte Roma y Julio, el hijo mayor del presentador.

“Es curioso cómo a raíz de ser madre, gran parte de los elementos de la casa los he ido pensando en cómo adaptarme a ella. Dejé de mirar mesas con picos peligrosos, me guiaba más por los colores un poco mas oscuros que no tan claritos, muebles más altos…”, confesó con naturalidad en una entrevista para la firma antes mencionada.