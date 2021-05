"Me lo como", "qué guapo es", "es bellísimo" o "igualito a ti" son frases que se repiten en masa cuando Máximo Adriano entra en territorio virtual. Pero los usuarios anónimos que siguen a la pareja, seis millones a Pilar y 44 millones a su marido, no son los únicos adictos a aplaudir la belleza del niño, que en breve cumplirá su primer año de vida. Sergio Ramos , vía stories, ha compartido su orgullo de padre mostrando un primer plano del pequeño , potenciando bien el color de sus ojos, acompañándolo de la frase "¿Perdona? Mi Adriano no se puede aguantar".

La relación de Pilar Rubio con su cuerpo

Cuando ha concedido entrevistas al respecto, la colaboradora de televisión siempre ha resaltado que su perfeccionismo 'extremo' le ha generado más de un quebradero de cabeza. "Yo antes de tener hijos no tenía la conciencia que tenía que cuidarme tanto. Fue quedarme embarazada y pensar: 'no quiero que mi cuerpo cambie, no quiero ser solo madre, quiero seguir activa, y sentirme mujer y me tengo que cuidar", explicó en una reciente entrevista.