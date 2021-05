Pilar Rubio: "Cuando me quedo embarazada no quiero que mi cuerpo cambie, no quiero ser solo una madre"

"Yo antes de tener hijos no tenía la conciencia que tenía que cuidarme tanto. Fue quedarme embarazada y pensar: 'no quiero que mi cuerpo cambie, no quiero ser solo madre, quiero seguir activa, y sentirme mujer y me tengo que cuidar". Esta reflexión fue una especie de click mental para Pilar, que antes de aventurarse en la maternidad nunca había explotado esta faceta de it mum. Su meta fue "ver si podemos evitarlo o por lo menos disminuirlo de alguna forma y la verdad es que la rutina que yo llevo habitualmente a mí me ha funcionado", ha reivindicado.