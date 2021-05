A Pilar Rubio se le ha torcido un diente: "Como ya sabéis, soy muy perfeccionista"

“Hoy mi semana empieza con Carlos Saiz”, ha anunciado, presentando al que es el dentista favorito de las famosas. “Como ya sabéis, soy muy perfeccionista y he notado que se me estaba rotando un diente, así que Carlos, que tiene mucha paciencia conmigo, seguro que da con la solución perfecta como siempre”, ha manifestado, echándole humor a esas ansias de perfeccionismo que a veces sacan de quicio a los suyos. “Yo sé que él me lo puede arreglar y antes de que vaya a más...”, ha augurado Justo antes de ponerse “manos a la obra”.