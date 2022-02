La baronesa Thyssen, sobre la adolescencia de sus hijas, Carmen y Sabina: "Los chicos ya están en la cabeza"

“Siempre están estudiando, pero esta vez le pedí a los profesores que las dejaran venir”, explica ahora su madre, Carmen Cervera, en un reportaje para la revista ¡Hola!, donde confiesa que ambas estaban “contentas” pero preocupadas de hacer todo correctamente. “Te diré que yo tampoco estaba segura de sí me gustaba que, de repente, salieran tanto. Tienen quince años, viven en un sitio muy tranquilo y no están acostumbradas a tanta prensa”, no estaba segura de que esta fuese una buena decisión.