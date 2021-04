Elena Tablada ha bautizado a su segunda hija, la primera en común junto a su marido Javier Ungría. La pareja dio la bienvenida al mundo a la pequeña Camila hace justo un año, en pleno estado de alarma, aunque hasta ahora no ha recibido las aguas bautismales. El evento ha sido íntimo y únicamente han acudido las personas más allegadas a la familia. "A los demás los tenemos en nuestros corazones", decía la ex de David Bisbal a la salida de la iglesia. Una de las asistentes imprescindibles en el bautizo de Camila era, como no podía ser de otro modo, su hermana mayor, Ella Bisbal. La joven estaba muy emocionada con el bautismo de su hermana, sin embargo, no ha podido disfrutarlo como es debido ya que ha acudido enferma del estómago.