Heidi Sierra, madre de los hermanos Casas, cumple 52 años: "Eres el motivo de mi vida"

Los hermanos han aprovechado esta jornada tan especial para dirigir unas bonitas palabras a su madre y demostrar así la unión de la que presumen en entrevistas. “Te amo. Tú eres el motivo de mi vida. Felicidades mamá”, escribía Óscar en una storie en la que aparecía junto a su madre montados en un coche. “Porque no he podido tener más suerte al tener una madre como tú: Te admiro mucho. Gracias por tanto, por estar siempre ahí, por preocuparte diariamente, por protegerme. Por ser la mejor. Te quiero muchísimo. Felicidades Mamá”, era el texto que le dedicaba Sheila , la única hija de la familia.

Su hijo mayor, Mario , era mucho más escueto y acompañaba con un único ‘Love you madre’ una instantánea realizada en su infancia. “Me ha dado alas para volar ”, comentaba en su discurso de agradecimiento tras recibir el deseado cabezón. Pasados unos días de aquella atípica gala, el premiado acudía a recibir de forma presencial el Goya y recordaba cómo vivió este conmovedor momento: “Era curioso al final tener que verla desde casa, de repente pasó algo precioso, solo podía pasar un año así, que era recibirlo desde casa”.

El actor considera que ganar este premio junto a su familia era la forma idónea. “Al final ellos me han apoyado, han estado ahí y vivir un momento así, desde casa, con los míos, con la gente que me ha apoyado desde que quise ser actor y me ayudaron a irme a Madrid a estudiar interpretación, ha sido lo más bonito de este año".