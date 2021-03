Mario Casas ganó el Goya a mejor actor protagonista por su papel en 'No Matarás'

La emotiva intervención en directo de su familia se hizo viral en redes

El actor ha relatado la anécdota que vivió con Daniel, su hermano pequeño que tiene seis años

Este 2021 ha llegado cargado de sorpresas para Mario Casas. El actor, que lleva más de quince años en el mundo de la interpretación, recogía su primer Goya por su papel protagonista en el película ‘No Matarás’. Debido a las medidas de la pandemia, todos los premiados de la noche lo vivieron desde sus casas, de forma telemática y rodeados de los suyos. Una novedad que, a pesar de resultar algo extraña y alejarles de la emoción que se vive de forma presencial, les permitió vivir ese momento tan especial abrazados a sus familiares. Así desde luego lo vivió el actor, que protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al emitirse la reacción de sus padres y hermanos.

Y pasados unos días de aquella emotiva gala, Mario Casas ha acudido a recibir de forma presencial el galardón que tanto trabajo le ha costado y recordar cómo vivió el gran momento: “Era curioso al final tener que ver la gala desde casa, de repente pasó algo precioso, solo podía pasar un año así que era recibir un Goya desde casa”. El actor recibió este premio rodeado de sus padres y sus hermanos, algo que considera “la manera más bonita”. “Al final ellos me han apoyado, han estado ahí y vivir un momento así, desde casa, con los míos, con la gente que me ha apoyado desde que quise ser actor. Desde que tenía uso de razón y me ayudaron a irme a Madrid a estudiar interpretación ha sido lo más bonito de este año”, ha recordado.

Mario Casas relata la anécdota que vivió con su hermano pequeño

El único que faltó en la entrega del premio fue Daniel, el pequeño de los hermanos Casas que tiene seis años. Pero eso no significó que no estuviese presente. Como los premiados no pudieron recibir en el momento la estatuilla, el actor escogió un juguete de su hermano pequeño para simbolizar el galardón, pero detrás se escondía una emotiva historia. “Una maravilla, fue muy gracioso porque tiene seis añitos y se lo habían regalado en Reyes, cuando lo montó le dije dámelo y me dijo que no. Luego vino dos semanas antes y lo habría escuchado en el colegio o algo y me dijo, si lo ganas, yo te lo doy”, ha contado tal y como puedes ver en el video de apertura.

