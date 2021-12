Y ha sido gracias a la propia Dafne. La actriz ha felicitado a la cumpleañera adjuntando en un post un reducido álbum de fotos familiar. “Feliz primer año Alex. Tenías prisa por conocer el mundo y, hace exactamente un año a esta misma hora, 8:16h de un miércoles soleado, llegaste a nuestras vidas”, recordaba al dedillo todo los detalles de ese día. “ Has hecho que disfrutemos de la maternidad desde el primer momento. Duermes, comes y te desenvuelves por el mundo como si ya lo conocieras. Nos dejas sorprendidos cada día con algo nuevo. Y nos haces reír. Mucho. Te amo mi pequeña terremoto, no crezcas tan deprisa”, escribía dirigiéndose automáticamente a la pequeña.

“Cada día que pasa con Alex tengo la sensación de que es el último momento que voy a vivir algo así con un bebé”, explicaba hace unos meses Dafne que se encuentra exprimiendo al máximo su segunda maternidad tras tomar la decisión de no ampliar más la familia. “Tengo la sensación… bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero es como cuando vais a un sitio de veraneo que os está encantando y dentro de unos días os vais y dices ‘esta es la última vez que voy a esta playa/este sitio. Pues con Alex me está pasando eso. Tengo la sensación todo el rato de que es la última vez”, describía sus emociones para que la gente pudiese ponerse en su lugar.