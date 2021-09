El esperado momento por fin ha tenido lugar y Dafne ha aprovechado su cuarto aniversario de boda para hacer la entrega de esta significativa pieza. "La pregunta reiterada de Mario de “¿dónde está mi reloj?”. Después de prometernos, me quedé con la duda ¿tendría que haberle comprado un reloj? Abrí aquí el debate y por lo que me dijisteis parece que es lo que hay que hacer. Ellos proponen matrimonio con un anillo y nosotras les regalamos un reloj (cosa que yo nunca hice). Así que me puse a ello porque me hacía mucha ilusión, encontré a @frederiqueconstant y me enamoré de sus relojes", explica en sus redes.